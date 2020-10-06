總統蔡英文以行政命令宣布開放含瘦肉精（萊克多巴胺）美豬（萊豬）進口，政策看似來得突然，其實策略早經多方推演，全台灣最大養豬縣雲林縣的養豬組織率先「易幟」，政府「射人先射馬」，豬農自然反彈力道有限。

原本擬定進口萊豬只須「備查」的程序，九月底卻逆轉「審查」成為朝野共識，傳出是美方官員日前拜會在野立委，卻堅拒承諾台灣開放萊豬可以立即換來任何貿易協定，民進黨立委聞訊擔心日後情勢生變，自己搞得裡外不是人，因而改採緩兵之計，暫先觀察美國總統選情，選後再作因應。

原本僅須交付相關委員會「備查」的萊豬進口等九項行政命令（其中包括三十個月齡以上美牛進口），經朝野黨團協商，立法院會九月二十五日「翻案成功」，未來此九項行政命令必須交付經濟與衛環等五個委員會聯席「審查」。不過，國民黨立法院黨團書記長林奕華直言，行政命令若在立法院三個月內還沒完成審查，就會自動生效，「希望民進黨不要拖延議事。」

本刊調查，萊豬進口突然由「備查」轉為「審查」，其實攸關在野立委與美方人員的一場對話。據悉，由於美方高層十分關切立法院反萊豬的力道，美國在台協會（ＡＩＴ）遂於九月八日和十日舉辦晚宴，分別邀請綠委、藍委餐敘溝通，綠委選擇赴宴，藍委卻急踩剎車。

對此，民進黨立委鍾佳濱證實，雙方曾就萊豬議題交換意見。一名重量級藍委則透露，部分藍委擔心一旦赴宴，恐遭外界抹黑「被美方摸頭」，所以決定暫緩；國民黨主席江啟臣則解釋，晚宴當日部分立委另有行程，只好擇期再辦。

據了解，美方對於藍委婉拒赴約相當感冒，近日美方人士更直接告知部分藍委，已無意再邀藍營餐敘，只會和個別立委溝通，也讓藍委「五味雜陳」。該藍委說，與美方溝通的機會不少，不會因與AIT官員少吃頓飯就受到影響，以目前在野黨處境，暫時「別吃飯」可能還較不會被選民誤解。但問題是，美方勢必認為藍委「難溝通」，藍委想要多替民眾向美方爭取「合理待遇」，也就更難施力。

為了拉長反美豬戰線，國民黨政策會執行長林為洲率領藍營民代在各縣市發動反美豬公投連署。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)