總統蔡英文以行政命令宣布開放含瘦肉精（萊克多巴胺）美豬（萊豬）進口，政策看似來得突然，其實策略早經多方推演，全台灣最大養豬縣雲林縣的養豬組織率先「易幟」，政府「射人先射馬」，豬農自然反彈力道有限。
原本擬定進口萊豬只須「備查」的程序，九月底卻逆轉「審查」成為朝野共識，傳出是美方官員日前拜會在野立委，卻堅拒承諾台灣開放萊豬可以立即換來任何貿易協定，民進黨立委聞訊擔心日後情勢生變，自己搞得裡外不是人，因而改採緩兵之計，暫先觀察美國總統選情，選後再作因應。
原本僅須交付相關委員會「備查」的萊豬進口等九項行政命令（其中包括三十個月齡以上美牛進口），經朝野黨團協商，立法院會九月二十五日「翻案成功」，未來此九項行政命令必須交付經濟與衛環等五個委員會聯席「審查」。不過，國民黨立法院黨團書記長林奕華直言，行政命令若在立法院三個月內還沒完成審查，就會自動生效，「希望民進黨不要拖延議事。」
本刊調查，萊豬進口突然由「備查」轉為「審查」，其實攸關在野立委與美方人員的一場對話。據悉，由於美方高層十分關切立法院反萊豬的力道，美國在台協會（ＡＩＴ）遂於九月八日和十日舉辦晚宴，分別邀請綠委、藍委餐敘溝通，綠委選擇赴宴，藍委卻急踩剎車。
對此，民進黨立委鍾佳濱證實，雙方曾就萊豬議題交換意見。一名重量級藍委則透露，部分藍委擔心一旦赴宴，恐遭外界抹黑「被美方摸頭」，所以決定暫緩；國民黨主席江啟臣則解釋，晚宴當日部分立委另有行程，只好擇期再辦。
據了解，美方對於藍委婉拒赴約相當感冒，近日美方人士更直接告知部分藍委，已無意再邀藍營餐敘，只會和個別立委溝通，也讓藍委「五味雜陳」。該藍委說，與美方溝通的機會不少，不會因與AIT官員少吃頓飯就受到影響，以目前在野黨處境，暫時「別吃飯」可能還較不會被選民誤解。但問題是，美方勢必認為藍委「難溝通」，藍委想要多替民眾向美方爭取「合理待遇」，也就更難施力。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。