美國在臺協會原本邀請立院國防外交委員會藍委餐敘，計畫針對萊劑美豬進口及當前美中台三方局勢交換意見，但該場餐敘已因故取消，取而代之的是美方人員私下拜會藍委溝通。據轉述，在野立委日前在立法院與美方人員交換意見時，直接詢問美方駐台高層，若開放萊豬，台灣是否能洽談簽訂ＴＩＦＡ （貿易暨投資架構協定）、ＦＴＡ（自由貿易協定）或ＢＴＡ（雙邊貿易協定），美方人員皆顧左右而言他，未正面回答貿易協定相關問題，僅重申「萊豬無損健康，有科學證據，台灣拒絕進口就是貿易障礙，這問題還沒解決」，更神來一筆指出「何況美國已賣武器給台灣」。

該名在野立委隨即告訴美方人員，萊豬要叩關進入台灣，最大癥結絕非在野黨力推明年登場的反萊豬公投，而是二○一二年時在野的民進黨已對民眾「洗腦成功」，多數民眾堅信瘦肉精對人體健康非常毒，除非民進黨公開承認當年的批評是錯誤，否則國民黨很難說服民眾相信「萊豬沒有食安疑慮」。

此事後來輾轉傳入綠營，間接促使民進黨決定接受國民黨及民眾黨主張，同意將萊豬進口等九項行政命令，由「備查改為審查」。一名藍委分析，綠委此次同意萊豬進口改為審查，除了美方迄今不願明確承諾「萊豬能夠換取貿易協定」，綠營內部也憂慮今年十一月美國大選後，萬一新政府又要求換別的東西，屆時民進黨肯定兩面不是人。

雖然在已經登場的立院審查會議，民進黨立委都以優勢席次，封殺在野黨針對加強管理萊劑美豬食安的提案「貫徹黨意」，但萊豬進口的節奏確實已經因為立院審查「節奏放慢」，執政黨將等美國大選選情更明朗後再決定是否加快審查節奏，以儘速清理完萊劑美豬進口議題戰場。

美國國務次卿訪台再加上美方宣布售我高性能軍購，讓近期兩岸關係更受到矚目。圖為兩棲突擊車。（圖／翻攝自AIT臉書）

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(中時新聞網)