「反毒豬聯盟」發言人李建誠指出，最近除了陳吉仲頻頻下鄉探視豬農「滅火」，近半年來，民進黨也強力推派人選，試圖拿下各縣市養豬協會理事長，「養豬大縣雲林縣的養豬協會，七月底改選理事長時，前民進黨籍縣長蘇治芬力挺的許裕聰勝出，打敗現任國民黨籍縣長張麗善力挺的候選人，間接導致雲林反萊豬聲浪不如預期。」李建誠說，許多昔日反美牛、美豬的社團，如今也選擇噤聲；不過，「反毒豬聯盟」近期深入嘉義、雲林與豬農近距離接觸，發現許多原本親綠的養豬戶，已對開放萊豬有所疑慮。

李建誠表示，立法院將審查萊豬進口的行政命令，等於多給「反毒豬聯盟」三個月的時間（行政命令若三個月內還沒通過立法院審查，就會自動生效）爭取翻盤，「反毒豬聯盟」將全力爭取各界認同。

精神科醫師蘇偉碩從扁政府執政時，就堅決反對瘦肉精肉品進口，他不慍不火、略帶幽默的發言風格，深獲農民好評；二○一二年間，民進黨立院黨團還曾力邀他替綠委上課，講述「為何反瘦肉精」。面對昔日同志如今站在對立面，蘇偉碩感慨，如果角色對調，或許能體會「他們的苦」，「但也期盼大家別忘記，如果欺負弱勢、窮苦人，終究要面對良心譴責。」

蘇偉碩強調，二○一二年間台灣反美豬、美牛時，國外早就提出許多科學證據，認定瘦肉精確實會危害健康；二○一五年間，台灣也有科學實驗證實，瘦肉精有害人體泌尿道細胞。「不只大陸、歐盟迄今仍堅拒瘦肉精豬肉進口，不少美國大型養豬商及加工廠更聲明不再使用瘦肉精；反對使用瘦肉精的科學證據其實很多，就看政府部門是要與外界共同檢視，還是只聽信贊成方的片面之詞。」

政府閃電宣布開放萊豬，有意比照日、韓雙軌制（容許萊豬進口，本地豬禁用瘦肉精），前農委會主委陳保基認為，台、日、韓食用豬肉習慣不同，不應一概而論。「日本人不愛吃內臟、韓國人只吃一點，而台灣小吃如滷味等，豬牛內臟比比皆是，內臟的瘦肉精殘留量相當高，對國人影響大。」他直言萊克多巴胺既是「禁藥」，就不應被檢出，怎麼還制定殘留容許量，「禁」與「容許」之間邏輯為何。

前總統馬英九當年為了國際貿易，打算開放進口含瘦肉精的美國肉品；蔡英文如今的理由又多了「國家安全」考量。但拿國人健康與豬農生計交換政治利益，究竟划不划算？萊豬進口勢必是未來立法院聯席審查會的焦點。

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(中時新聞網)