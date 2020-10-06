新北市40歲男子李允然有多項性侵猥褻前科，他去年7月性侵模特兒姊妹遭提告，交保後竟落跑而被通緝，宜蘭警方前往圍捕逮人，李允然竟再度逃逸成功，他心知被警方盯上，乾脆一不作二不休，持槍強暴住在隔壁的母女，還逼鄰居男主人觀看其暴行，變態舉動讓人髮指。

本刊調查，李允然本名李永隆，過去曾以李允中、李志遠等多個假名為非作歹。他2004年時拿著父母的資金成立空頭公司，假稱招聘員工，卻將安眠藥摻入紅酒、啤酒和減肥茶等飲料，先後迷暈4名女子猥褻性侵得逞，年齡最小的被害人僅18歲。

李允然因連續性侵案被判處11年有期徒刑，他在獄中表現良好，2013年初假釋後開設網拍公司並結婚生子，但囹圄生涯沒有讓他就此洗心革面，反而逮到機會便繼續蹂躪無辜女子。

回歸社會後的李允然先將自己打造成「科技新貴」和「青年創業家」，用拍廣告名義接觸小模和網紅，還參加多個外拍社團以物色下手目標。去年7月，他邀請模特兒姊妹芬芬和芳芳（化名）到宜蘭拍攝營養品平面宣傳照，不想錯過機會的2人開心前往，卻沒想到竟是惡夢一場。

李允然將自己打造成「科技新貴」和「青年創業家」，總用拍廣告名義接觸小模和網紅，還參加多個外拍社團以物色下手目標。此圖為示意圖，本案與照片當事人無關。（圖／黃耀徵攝）

李允然帶著姊妹倆進入汽車旅館，哄騙她們喝下混進安眠藥的飲料，二人不疑有他飲下，隨即失去意識、陷入昏迷，李允然趁機性侵得逞，被害人甦醒後發現自己一絲不掛，身上還有多處傷痕，發現自己遭受侵害，憤而提出告訴。

宜蘭警方接獲報案，逮捕李允然並將他移送地檢署偵辦，他先裝出深具悔意、態度良好的假象，交保後便落跑拒絕應訊，今年2月底遭地檢署發布通緝，宜蘭警分局遂前往他位於新北市的住家逮人。

警方出動大批警力前往圍捕，李允然一開始佯裝配合，逮到機會竟趁隙逃逸，檢察官得知消息後萬般震怒，出動北部大批警力聯合查緝。李允然深知法網難逃，竟抱著「多爽一次是一次」的心情敲響隔壁的門，持槍脅迫鄰居母女就範，還逼男主人觀看其獸行，造成被害人心中難以抹滅的傷痕。

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(中時新聞網)