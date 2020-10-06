新北市40歲惡狼李允然迷姦模特兒姊妹芬芬（化名）和芳芳（化名），交保後拒絕應訊被通緝，又在警方圍捕時狡猾逃逸，潛入鄰居家中持槍性侵母女，還用假名將芬芬騙出來，逼其撤告並逼姦肛交得逞，警方最終才在按摩院將他逮捕，但被害人心中傷痕恐難以復原。

據悉，李允然連續犯案後仍不知悔改，對芬芬和芳芳姊妹心存不滿，用假名與經紀公司聯繫，佯稱拍廣告將芬芬約出，雙方在某攝影棚見面，芬芬為求安全在女經紀人的陪同下前往，卻如小綿羊再度落入惡虎口中。

雙方一見面，李允然就拿出改造手槍恐嚇，並用手銬將芬芬與其經紀人銬住，隨後乘計程車把2人帶往汽車旅館，他先將經紀人釋放，但威脅不得報警，否則將「斃了兒子並殺妳全家」，經紀人擔心家人遭到不測而含淚答應，將芬芬留下後獨自離開。

「我都說了對不起，妳為什麼不能原諒我。」李允然將芬芬銬在床上，先是狡辯自己沒有性侵姊妹倆，接著傾訴自己跑這麼多天「很累」，表示願意和解，希望2人可以撤告，芬芬被嚇得六神無主，答應會收回所有法律行動，只求李允然能放她一馬。

但芬芬的「合作」沒有換來自由，李允然在汽車旅館對她逼姦肛交，隨後又將她帶往自己的住處繼續性侵，在過程中，芳芳曾致電姐姐，發現她聲音有異，隨即驚覺姐姐可能遭到脅迫而立刻報警。

警方獲報後前往查緝，破門時卻人去樓空，李允然為躲避追緝，竟帶著芬芬從10多層樓高的貓道逃逸，並挾持她南下遁跡，李允然見芬芬態度配合，得到撤告的保證後便將其釋放，自己則持續亡命天涯。

此時警方也接獲線報，得知李允然常光顧某按摩店，幾天沒去便會渾身不對勁，於是派出幹員埋伏，在按摩店內外設下天羅地網，果然等到犯嫌現身，員警則立刻蜂擁而上將他逮捕，李允然只能束手就擒，檢察官認為他涉犯重罪且有逃亡事實，聲押獲准。

宜蘭警分局分局長徐章哲回應，當時人犯逃逸後，立刻以犯嫌習性、生活圈等派出幹員調查常出沒地點，很快就與新北市警方一起將嫌犯緝拿歸案，也針對所有疏忽人員進行懲處。

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(中時新聞網)