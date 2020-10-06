熱愛古物及攝影的新生代女演員陳璇，平常偏愛穿寬鬆的襯衫，偶爾會去翻找老爸龍劭華的衣櫃挖寶，她笑說：「爸爸衣服真的比我多！」陳璇不僅曾穿著媽媽年輕時的花洋裝外出攝影，也珍藏著從龍劭華那兒拿到的卡帶機，以及外婆的陳舊金錶，「我喜歡有老舊味道的東西。」

陳璇穿起媽媽年輕時的花洋裝，時髦得毫無違和感。（圖／翻攝自陳璇臉書）

身高一百七十一公分的陳璇，穿搭很有自己的主見，私服走有點「酷」的中性風。她衣櫃裡的衣服多為黑白色系，其中又以黑色居多，雖然也喜歡紅色，但紅色的單品少之又少。不過，她的飾品並不多，僅戴上一只銅戒，是她逛街時無意間購入的，「我不愛買鍍金的飾品，怕發霉就要丟掉，所以我覺得要買純銀或銅的材質，還可以直接戴著洗澡。」這只銅戒她幾乎天天戴，簡單又實搭，讓她喜歡到回頭再買了一模一樣的，送給好友當生日禮物。

金錶 來自外婆家

全身幾乎都是二手行頭的陳璇，笑著拿出一支金色的腕錶，「這是我到外婆家挖到的寶物，我覺得外婆家一定有很多寶貝可以挖！」她回憶，自己一到外婆家，都會開心地詢問「婆婆妳有沒有什麼東西沒有在戴？我去妳房間挖寶。」而「探險員」不只她，就連媽媽也一起加入尋寶行列，最後媽媽找到寶石戒指，陳璇則獲得兩支腕錶。

SOLVIL ET TITUS Sonvilier腕錶（外婆贈送）、銅戒／500元。（圖／莊立人攝）

陳璇表示，腕錶原是外婆親友贈送的禮物，但外婆沒有繼續佩戴，其中一支腕錶也壞到無法修復，陳璇替它換好電池，承襲外婆充滿回憶的物品。談及老爸龍劭華應該也有不少腕錶，陳璇笑說：「爸爸的不好戴，太騷了。」父女倆風格看來相差甚遠。

絲巾 綁起變腰帶

在陳璇為數不多的配件中，最多的就是絲巾，說「多」其實也不到十條，大部分是從二手店購入的，單價都不到一千元。她會把絲巾當作頭飾或腰帶，用來點綴簡約風格的穿搭，不同綁法是從網路上學來的，「我買絲巾之前，會先在腦袋裡想『這條絲巾可以配我的哪件衣服』，下手前想很久，比較務實一點。」

不過，如果陳璇第一眼就看中某個單品，不管價格是多少都會買，像是她最常穿的馬丁鞋，在日本二手店內一見鍾情，剛好又是自己的尺寸，甚至是最後一雙，讓她直喊「這是我的鞋啊！」這雙「命中註定」的鞋，換算成新台幣竟不到三千元，相當划算。

簡約中性風是陳璇的最愛，脖子則綁上絲巾點綴細節。（圖／莊立人攝）

卡帶 老歌聽不膩

把絲巾當作頭飾或腰帶的陳璇，穿搭訣竅幾乎都學習自網路。（圖／莊立人攝）

陳璇的收藏品中，最多的就是音樂卡帶及黑膠唱片，「我覺得我們家的音樂頻率算好，媽媽會在車上播放小野麗莎等藝人的歌曲，音樂就是我生活的一部分。」陳璇說，媽媽年輕時很喜歡張國榮，所以她從小就跟著聽，自己到現在仍非常喜歡，也好好地珍藏媽媽的卡帶。

東西洋曲風都涉獵的陳璇，平時會上網購買國外樂團的卡帶，她也秀出台灣音樂人洪申豪所組樂團「透明雜誌」的專輯說，「現在這都很難買，樂團雖然已經解散了，但今年舉辦小型演唱會，我凌晨就準時搶票，票超難搶！」聊起音樂與偶像，化身小粉絲的陳璇，面露粉紅少女心的表情。

從小受媽媽薰陶，陳璇熱愛聽音樂，例如魏如萱的專輯《末路狂花》，還有經典電影《向左走向右走》的原聲帶。（圖／莊立人攝）

事實上，「透明雜誌」解散後，洪申豪在台北市赤峰街開了一間店「PAR STORE」，販售獨立音樂人及年輕文創者的商品，陳璇都會定時造訪，去逛街兼看洪申豪，「我不敢跟他說話！任何人都知道他是洪申豪啊！」不過，陳璇自承不敢在洪申豪顧店時買東西，因為心臟會「砰砰跳」，她結巴地說：「我不想這麼不酷啦！是真的太喜歡他的音樂了。」此外，她也參加過魏如萱的簽唱會，但當時太害羞，不敢和對方說話，如果有機會再遇到，想告訴魏如萱「我真的很喜歡妳！」

陳璇收藏不少卡帶，像是張國榮的《寵愛》、洪申豪的《LIGHT CORAL》，透過SONY「WM-DD磁帶隨身聽」播放。（圖／莊立人攝）

相機 寫生活日記

去年才進軍演藝圈的陳璇，空閒時間喜愛攝影，從大二因好友開始接觸底片相機以來，前後使用過五、 六台相機，目前只留下一台Nikon「FE2」。她回憶，當初相機是和一位同樣愛好攝影的伯伯購買，當時約在對方家樓下面交，賣家伯伯很熱心地教授使用方法，甚至表示「以後有問題就拿來修理」，陳璇笑著說：「二手相機竟然還有保固。」沒想到兩人聊了半小時後，伯伯突然表示跟她很投緣，竟上樓多拿一台相機附送給她，讓她又驚又喜。

（圖／莊立人攝）

拍攝過不少圈內外好友的陳璇，也曾約過老爸龍劭華外出拍照，但她無奈地笑說：「爸爸很難掌控，一直拒絕我的意見，要我自己抓拍就好，他是我拍過最難拍的人。」嘴上雖抱怨，但陳璇計畫拍一系列老爸的特寫，「爸爸身上愈來愈多歲月痕跡，有皺紋、斑點，這真的很棒。」就像寫日記般，陳璇希望能慢慢拍，留下和老爸的美麗回憶。

空閒時熱愛攝影的陳璇，擁有一台底片相機Nikon「FE2」。（圖／莊立人攝）

超強新人 陳璇

年齡：24歲

陳璇計劃幫老爸龍劭華拍攝一系列照片，當成父女情深的紀念。（圖／寶麗來提供）

父親：龍劭華

電視劇：《若是一個人》、《愛情白皮書》

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（圖／莊立人攝）

(中時新聞網)