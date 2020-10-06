小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】馮世寬挺募兵 有利維持戰力

共機今年頻進入我防空識別區，根據國防部統計，為因應敵情變化，今年以來計派遣空中戰巡兵力4132架次、海上偵巡兵力7531艘次，若以1至9月270天計算，平均每天派遣戰機約15.3架次。退輔會主委馮世寬則對於是否恢復徵兵制，強調募兵可以維持戰力，主張做好募兵，徵兵只是備案。

【2】股市炒手詐2億 黑白兩道追緝

檢調偵辦前生技股王康友掏空、炒股案，查出案外案！「哈邁倫」公司前負責人、股市炒手簡銘皇，除涉嫌配合康友前董事長黃文烈炒高康友股價外，另對外藉口炒股急需「銀彈」，四處向股市丙墊業者、金主借款詐騙，遭黑幫追債落跑到大陸，其中趙姓金主被騙2億元，日前向北檢提告，北檢已依詐欺罪嫌通緝簡男。調查局並將簡男列為「追緝外逃要犯」名單追緝中。

【3】中芯國際首度證實 遭美制裁

大陸晶片製造商中芯國際昨日晚間在港交所公告，首度證實遭到美國制裁。公告稱，美國商務部工業與安全局（BIS）已向部分供應商發出信函，要求必須申請出口許可證後，方可繼續供貨給中芯國際。目前中芯國際對此正與美方進行初步交涉。

【4】房價猛漲 央行可能年底打房

央行副總裁陳南光在10月號《台灣銀行家》雜誌撰文提出示警，表示房價持續上漲將對台灣資源配置造成扭曲，更損及長期經濟與生產力，應在房價大幅上漲預期形成前就超前部署，防範金融循環的中期風險。金融圈解讀，若此文對準高房價而來，央行年底就會出招打房。

【5】Jolin重啟高雄巡演再加碼

蔡依林（Jolin）上個月剛過40歲生日，5日再送來好消息，正式宣布重啟「Ugly Beauty」高雄巨蛋演唱會，不僅如此還加場11月20日，於11月20、21、22、27、28、29日連唱6場，打平台北場次，也讓二度攻上雄蛋的Jolin打破出道以來紀錄，屆時將為高雄招進約莫6億元台幣的觀光財。

(中時新聞網)