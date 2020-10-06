經過4天入院治療，美國總統川普已於當地時間晚間6時40分左右，戴著口罩走出華特里德國家軍事醫學中心，並直返回白宮。圖為川普搭乘海軍陸戰隊一號返回白宮。（美聯社）

經過3天入院治療，美國總統川普已於當地時間晚間6時40分左右，戴著口罩離開華特里德國家軍事醫學中心，並直返返回白宮。不過正當白宮再添如發言人等多位職員確診之際，媒體捕捉到他回白宮不久後，就立刻脫下口罩的畫面，隨後在推特上表示，感覺自己已經免疫了。

正當白宮再添等多位職員確診之際，媒體捕捉到川普回白宮不久後，就立刻脫下口罩的畫面。

美國有線電視新聞網報導指出，川普剛離開搭乘的海軍陸戰隊一號後，直接走道白宮藍廳陽台脫下口罩，放入口袋後並向媒體舉起大拇指。川普隨後在推特上傳影片表示，我剛從醫學中心離開，也從這次染疫學到很多，其中最重要的是「別讓他主宰你的生活」，別害怕病毒，我們有最棒的醫生與治療藥物，全部都會在近期研發出來。

川普接著在影片中表示，在住院的這2日好得很，「20年以來從來沒這麼好過」，美國人民即將重返生活。他強調，身為美國的領導人，深知病毒很危險，但自己仍能挺身而出，沒有一個國家領導人能像他所做的，了解病毒很危險、風險很高，但別擔心，「而我現在好很多了，或許免疫了，我不知道」，但別讓病毒主宰你的生活。

不過，白宮醫師康利（Sean Conley）先前已表示雖然表示川普的臨床狀態證明他能安全返家，但並非完全脫離險境，且自川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）皆確診後，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）與其2名助理皆傳確診之際，川普仍一抵達白宮時就脫口罩。

(中時新聞網)