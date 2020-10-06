湖人隊「神經刀」JR史密斯(J. R. Smith)看著美國白宮與國會被新冠疫情折騰，不禁感嘆美國政府到底在幹什麼，防疫居然還輸給了NBA。史密斯6日推文說：「我自從進入泡泡裡每天都檢測(新冠病毒)！剛看了CNN，國會怎麼沒檢測措施？」

顯然英國首相強生(Boris Johnson)染病的教訓還不夠，美國總統川普(Donald Trump)依然沒有加強警覺，除了自己中鏢住院，身為國家領袖趴趴走還可能成為超級傳播者。反而是NBA自立自強，所有球隊都抓進「泡泡」裡與外隔離，有人越界拿個外送餐點也被處罰。還不顧外界批評堅持每天檢測(美國當時試劑短缺)，現在證明NBA做得最好。

史密斯說：「所以我連拿個外賣都會被隔離14天，新聞秘書(白宮發言人)和總統卻在人群裡到處跑。」他引用《洛杉磯時報》記者的話：「沒想到職業運動是防疫的領跑者，美國3月11日進入停擺不是因為政府，竟然是因為職業運動。」老史揶揄這是「運動員管理世界」。

美國政壇人物的平均年齡與身體狀況絕不可能與年輕力壯的運動員相比，高齡政治人物就是新冠肺炎重症的高風險群，防疫卻做得比體育界還鬆散，給NBA球員看了笑話。

(中時新聞網)