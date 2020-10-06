封測廠矽格(6257)受惠宅經濟及5G基礎建設帶動手機、網通、電源管理晶片測試需求持續暢旺，配合轉投資台星科(3265)動能持續走升，帶動2020年9月合併營收續「雙升」改寫歷史次高，第三季合併營收則繳出雙位數「雙升」強勁動能、一舉改寫歷史新高。

矽格公布9月自結合併營收11.46億元，月增1.73％、年增達40.85％，連2月改寫歷史次高。帶動第三季合併營收32.96億元，季增達13.72％、年增達30.21％，一舉刷新歷史新高。累計前三季合併營收89.12億元、年增達31.73％，續創同期新高。

矽格表示，由於新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率居高不下。加計投資公司營收後，帶動矽格9月營收續創歷史次高。

矽格轉投資的台星科營運動能同步轉強，9月自結合併營收2.43億元，月增1.24％、年增達25.39％，創近11月高點。帶動第三季合併營收7.11億元，季增達23.91％、年增達17.91％，站上今年高點。累計前三季合併營收18.59億元、年增11.99％。

(時報資訊)