南亞科(2408)銷售回溫，2020年9月自結合併營收為55.47億元，為四個月以來新高，月增13.89%，較去年同期增加10.90%。南亞科技將於10月12日召開2020年第三季線上法人說明會。

南亞科技第三季營收153.23億元，季減約7%。今年1~9月合併營收達462.32億元，較去年同期增加19.74%。

南亞科總經理李培瑛於上季法說會表示，下半年產業景氣審慎樂觀。公司預期第三季合約價將至少持平，因第二季銷售基期已高，第三季銷售預期也將持平。

南亞科先前指出，上半年受惠遠距教學與居家辦公，推升伺服器與PC需求成長動能，下半年有機會穩健發展，也將持續留意疫情影響、美中貿易戰與總體經濟的影響。

美國對華為禁令於9月15日生效，南亞科日前已宣布，自9月15日起暫停供貨華為，未來將依照相關規定向美方申請恢復供貨。

南亞科第二季營收為164.89億元，季增14.4%。第二季毛利率回升至30.6%，較第一季拉升6.8個百分點，稅後淨利32.11億元，季增66.5%，每股純益1.05元，為去年第二季以來高點。

(時報資訊)