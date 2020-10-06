台灣中秋連假4天，各地景點湧入許多遊客，不過大陸的十一長假連放8天，無法出國造成的「報復性出遊」更是驚人。有遊客前往世界遺產黃山，沒想到狹窄的山路卻人潮滿滿，讓他忍不住吼悔哭喊想回家，但回頭卻一樣是看不見盡頭的隊伍，實在是進退兩難。

綜合陸媒報導，有遊客拍下黃山在十一連假期間的影片，只見山路擠滿人潮，密密麻麻的遊客不畏風雨，穿著五顏六色的雨衣登山，就是為了要欣賞黃山被稱為「中國山水畫搖籃」的絕世美景。

不過影片中卻聽見有遊客大聲吶喊：「我後悔了！我不想出來玩了！我想回家！」嘹亮的聲音所有人都聽見了。不過，就算真的想要原路折返，回頭一看，同樣只能看到長長的人龍，真的是進退兩難啊！

（圖／李朋YouTube）

黃山風景區對此表示當天人潮其實一點也不多，只有1萬8千多人，平時更多，可以到3萬7千多人，「堵在那裡不動？應該是不會。」風景區認為應該只是人潮擠在某一個景點才會較為擁擠，並稱因為新冠肺炎的緣故，已經有限制人流了。

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(中時新聞網)