美國總統川普確診震驚美國與全球，牽動美國經濟、大選以及金融市場，外界都相當關心川普的健康狀況。至於，川普染疫對美國選情的衝擊影響為何，淡江大學榮譽教授陳一新做出分析，他認為「這事件讓美國大選更為拉鋸、更難判斷勝負」。

陳一新在廣播節目「8點千秋萬事」中談到，「這事件讓美國大選更為拉鋸更難判斷勝負，但無論如何全球百億免費宣傳對川普的確有利！」他指出，川普在辯論之後曝露他病情，他這樣一做自然會引起同情票，像是在幾個關鍵州已經跟拜登打成平手，「大家說他陰謀論，但我倒不覺得」。

另外，陳一新指出，主流媒體民調都說拜登贏，但是否可信？現在真的很難判定，因為主流媒體可信度大幅下降，加上美國媒體也多元化了，且這次疫情，他得到免費打廣告機會，這都比廣告更有效，且很多民調也在關鍵州翻轉了。

至於外交部長吳釗燮接受外媒訪問明確表達不尋求舆美建交，對此，陳一新則認為是吳是受到美方壓力所作發言，幾個跡象顯示，美國已經準備不讓台灣有過度期待，像是柯拉克（Keith Krach）訪台之際，共機頻來台，美軍卻都沒來。

(中時新聞網)