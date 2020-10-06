身為人妻的林志玲，婚後事業和人氣依舊旺，近日更傳出一度威脅侯佩岑代言地位，酬勞更是侯的2倍，不過最終宣告失敗，侯佩岑還是和品牌續約了。

據《鏡週刊》報導，身為正牌與緋聞J女郎的侯佩岑與林志玲，雖然各自為人妻，但近日卻又扯上關係，原來侯佩岑在廠商力邀下，接下燕窩飲品首任代言人，在她加持下，月銷量最高可達16萬盒，營業額逼近1.6億元。

據悉，侯佩岑替廠商帶來高效益，但年度酬勞僅400萬元，現更傳出遭林志玲逼宮，價碼還是侯的2倍，由於近來林志玲結婚加上替外送平台代言，曝光量大，還不時和老公AKIRA一起現身，成為全民焦點，因此想藉代言再撈一筆。

不過，侯佩岑經紀人否認代言被搶走，強調已經續約，看來她的代言地位似乎沒被動搖，林志玲價碼依舊高到難攀。其實兩人出道時都是甜姐兒，一個是「甜心主播」，一個是「第一名模」，且都和周杰倫有過緋聞，淵源頗深。

(中時新聞網)