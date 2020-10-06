一名網友發現蝦腳上有「橘色顆粒」，好奇詢問能否食用，但內行網友一看卻急喊不要，並透露這是蝦卵（蛋）雖然好吃但很髒，吃了之後恐睡醫院。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

美味又營養的蝦子，深受民眾喜愛，但一名網友吃蝦時驚見「橘色顆粒」，讓他好奇這樣到底可不可以吃？貼文引發熱議，許多網友指出，那其實是蝦卵，雖然很好吃，但因蝦子具有底棲性，若無法確定養殖環境乾淨與否，可能因為很髒引發過敏，更有人表示，上次吃完半夜就睡在醫院。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文詢問，蝦子腳上面的是什麼？並分享一張照片，只見盤子中裝滿著煮熟的蝦子，但仔細一看可發現，蝦子腳上有滿滿的「橘色顆粒」，好像是卵，讓原PO忍不住好奇，這究竟能否安心食用。

貼文一出，引發網友討論，「蝦蛋！建議別吃，因為蝦子底棲性，池底乾淨不乾淨不知道，除非您有把握可以洗很乾淨」、「蛋，很髒，最好不要吃」、「吃肉就好，頭跟蛋別碰」、「通常這種卵不要吃，很多人說很髒，所以剝好吃肉就好」。

另也有網友表示，「不要以為賺到啊，上次吃了半夜秒睡醫院」、「吃過，好吃！但代價是當天晚上在醫院吊點滴過」、「蝦蛋不要吃！很髒....過敏體質的一吃秒過敏」、「蛋，可是很多髒污，容易嘴破」、「雖然好吃，但跟你保證吃完送醫院。」

(中時新聞網)