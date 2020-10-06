昌鴻颱風持續增強，有機會發展為中颱，目前預估周五（9日）將開始轉向，接近日本的機率較高，但也不排除西進往台灣來。今受東北風影響，北部、東部有短暫雨，北台灣偏涼，高溫約22度；中南部高溫達33度，日夜溫差大。

今年第14號颱風昌鴻，根據各國模式模擬，它未來走「秋名山髮夾彎」路徑機率高，啟動迴轉的時間點落在周五，轉彎後將朝日本前進；若沒轉過去或轉彎幅度小，不排除往台灣靠近，屆時挾帶風雨明顯，影響時間點剛好強碰國慶日連續假期。

由於昌鴻移動速度慢，持續在海上發展，有機會增強為中度颱風。今、明兩天受東北風影響，北部、東半部雲層較厚、水氣較多、氣溫較涼，局部地區有短暫雨；中南部天氣穩定，白天高溫逾30度，但清晨、入夜降溫快，日夜溫差達10度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，未來兩天是觀察昌鴻的關鍵時間點，若颱風順利通過其西北方的「鞍形場」，將受西風導引向東北方遠離；未通過「鞍形場」，會改由太平洋高壓帶路，往台灣機率增加。

(中時新聞網)