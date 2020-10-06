苗栗公館鄉某私人空地爆出虐狗事件，動保團體趕赴苗栗救援，發現現場有大量狗兒的遺骸、撕下的狗毛，現場空氣還瀰漫著陣陣屍臭味，除此之外，動保人員還找到疑似施虐狗兒的噴槍、烹煮的鍋爐，相當殘忍。對此，賴男到案後，向警方供稱「並無虐殺狗兒，牠們疑似是被下毒才死。」

據《聯合報》報導，警方傳喚賴男到案說明表示，自己長期進行比特犬買賣及比賽達3年多，工廠內的鍋爐及噴火槍，這些看似「虐狗的工具」，他解釋這些都是平日烹煮剩飯剩菜及豬肉使用，而上次到工寮已是上月底的事，因此他推測地上的狗毛都是自然脫落；骨頭則為狗自己叼回來。

據了解，賴男飼養多達10隻比特犬，相關人士在現場就發現有3隻遭鐵鍊綑綁而死，犬隻都已呈現腐爛狀態，甚至無法辨識犬種，對於這3隻狗的慘狀，他解釋道「懷疑是遭人毒死，並非他所虐」。

警方指出，該空地確為賴男所有，過去他曾因毒品案入獄服刑，今年出獄後，又因金錢債務糾紛等問題鬧上警局，且賴男並無固定住所，引此警方不排除犬隻遭活活餓死的可能，而相關後續都會將狗兒的毛、骨及烹煮鍋爐中的湯汁做檢驗，2周後會在進一步釐清。

(中時新聞網)