鴻海（2317）受蘋果新款iPhone遞延上市影響，2020年9月合併營收雖續升至今年高點，但年減達2成，不過第三季合併營收季增14.34％、年減6.82％，表現優於法說預期。外資預期，鴻海第四季營收可望顯著成長，動能需視新款iPhone產品組合變化而定。

鴻海公布9月自結合併營收4663.62億元，月增10.89％、續創今年來高點，但年減20.66％、為近3年同期低點。合計第三季合併營收1.29兆元，季增14.34％、但年減6.82％。累計前三季合併營收3.34兆元、年減7.03％，仍創同期第三高。

觀察9月4大類產品概況，鴻海表示，與8月相比，以電腦終端產品最佳、雲端網路產品居次，消費性電子產品位居第三、元件及其他產品殿後。與去年同期相比，亦以電腦終端產品最佳、雲端網路產品居次，但元件及其他產品位居第三、消費性電子產品則殿後。

至於第三季4大類產品概況，鴻海指出，與首季相比，以消費性電子產品最佳、元件與其他產品居次，雲端網路產品位居第三、電腦終端產品殿後。不過，與去年同期相比，則以雲端網路產品最佳、電腦終端產品居次，元件與其他產品位居第三、消費性電子產品殿後。

鴻海先前法說時表示，由於新冠肺炎疫情致使新款智慧型手機上市時程遞延，預期集團第三季營收將季增個位數百分比、但年減雙位數百分比。實際結果繳出季增14.34％、年減6.82％成績單，表現優於預期。

展望後市，鴻海董事長劉揚偉日前舉辦「董事長開放日」活動，以視訊連線方式與中國大陸廠區員工交流時表示，在伺服器、零組件、半導體及汽車零組件等4大主軸支撐下，預計下半年成長動能將有機會超過上半年。

歐系外資日前出具報告，認為受惠蘋果新款iPhone拉貨放量及遠距辦公需求帶來的強勁動能，可望明顯推升鴻海第四季營收成長，惟因缺乏新產品效應影響，預期鴻海第三季毛利率估將低於去年同期，第四季成長動能則需觀察新款iPhone產品組合變化而定。

(時報資訊)