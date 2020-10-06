鮮活-KY(1256)9月及第3季營收雙創新高，9月合併營收受惠季節性旺季，以及因應十一長假客戶提前備貨等效應，首度突破5億元，達新台幣5.71億元，年增44.01％，創歷史單月新高。第3季營收14.32億元，同創單季新高，季增57.51%，年增29.26%；前三季合併營收27.07億元，年減幅已縮小至4.58%。

大陸區新冠肺炎疫情趨緩，餐飲消費市場逐步復甦，鮮活連續兩個月單月營收站上4億元以上，公司指出，在疫情影響劇烈期間，公司不間斷研發多元的新產品項目，而得在產業復甦之際掌握先機，推升9月與第三季同創單月與單季合併營收新高表現。

鮮活-KY進一步表示，自7月起合併營收表現相較去年同期已開始轉正，累計前三季合併營收27.07億元，年減幅更已大幅縮減至4.58%。展望全年度營運，鮮活仍抱持審慎態度，看待疫情未來影響，且亦持續優化產品、擴增市場通路，以期墊高競爭優勢，中長期營運仍審慎樂觀。

(時報資訊)