據六都公布的買賣移轉資料顯示，反應今年7、8月淡季不淡的房市交易，9月六都的買賣移轉棟數達2.4萬棟，移轉棟數創下2016年以來的單月新高，同時前9月累計公布的移轉棟數資料，已經較去年同期增加1.1萬棟，以目前市場穩定回溫的買氣推估，全年移轉棟數有機會挑戰2014年的32萬棟。

今年第三季國內疫情穩定與低利率等因素發酵，市場上遞延買盤快速回籠，帶動第三季出現淡季不淡的熱絡表現，今年第三季六都的移轉棟數為7萬棟，較去年同期增加20%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全國的移轉棟數在今年第三季超越去年同期，將挑戰2014年的32萬棟，同時也反應出今年的房市交易熱度是近六年最佳的一年。

據各地政局的資料顯示，六都9月移轉棟數為2.4萬棟，年增高達36%且月增12%，台北市9月的移轉棟數為3133棟，移轉棟數年增44%，且月增26%，台北買賣移轉棟數重回三千棟，新北市9月則是6331棟，月增11%且年增28%，桃園市9月則為4389棟，月增5%且年增37%，台中市則是4867棟，月增18%且年增55%，台南市則是9月移轉棟數2131棟，月增8%且年增20%，高雄市交易量3505棟分別月增9%且年增32%。

永慶房屋業管部協理謝志傑說，9月六都會區的交易量，僅次於104年12月房地合一稅輕稅末班車的交易量，創57個月新高。其中台北市、新北市及台中市9月交易量分別為3,133棟、6,331棟及4,867棟，三個都會區的單月交易量，同樣創57個月新高。

在低利資金潮的帶動下，置產族群陸續出籠，其中高保值性的台北市成為置產的首選標的。而新北市及台中市在建設、就業機會利多的支撐下，吸引許多自住及置產進駐。謝志傑表示，交易量除了中古屋市場外，新建案的交屋也是推升交易量的原因，其中新北市的新店區、新莊區，以及台中市的南屯區、北屯區、豐原區、清水區及大肚區，應是有部分建案交屋，導致交易量增加。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年整體大環境資金豐沛、利率低的氛圍持續，加上民俗月對房市的影響漸淡、疫後的遞延買氣大增，使得今年第三季房市表現驚艷，尤其台北月增26.5%最高，主要因為台北市房地產增值速度快，房市回溫之際，地段精華的區域更顯身價，且危老重建正夯，有不少老屋因而被投資者相中整合，在豪宅、老屋雙雙轉熱的帶動下，大安區9月買賣移轉量成長超過5成，成為推升北市交易量的主力。

(時報資訊)