康友-KY(6452)昨日召開記者會，將啟動全面求償，其中，對於若證交若有查核疏失，也不排除提告。證交所表示，從來未對康友-KY財務業務狀況進行背書，康友案相關處置，皆依營業細則相關規定辦理，嚴正駁斥康友-KY的不實指控。

康友-KY昨日指出，目前前10大股東中，除了有2位是2018年前持有外，包括黃光孚、蔡水濱、蔣華美和林慶春等大股東，都是在董座黃文烈賣股，股價崩跌後才入股，且大量買進主要是證交所在2018年11月做實地查核，說財報應無大礙，且有會計師財報報告，因此，認為輸在會計師及交易所的信任，新的董事會將會盡進行求償、復市，求償對象也包括證交所。

證交所提出反駁表示，康友-KY在2018年股價暴跌時，證交所為使投資人了解該公司財務業務狀況，即刻要求康友-KY就其董事長投資公司減持股票召開重大訊息記者會對外說明。另外，2018年10月下旬起該公司多次符合公布注意有價證券資訊標準，證交所亦要求其公布最近期財務資訊，並要求其針對媒體報導及其董事長及投資公司於國內銀行借款設質股票經銀行斷頭賣出情形及其與債權銀行協商追加擔保品等事宜以重大訊息對外說明。

此外，2018年10月間康友-KY股價大跌時，證交所得知該公司簽證會計師將赴大陸子公司進行2018年第3季財務報告期後事項查核，即協調派員隨同瞭解會計師查核情形。且證交所赴康友-KY印尼子公司主要了解該子公司建廠情形，證交所並未對康友-KY財務業務狀況進行背書。

針對該公司提及證交所2018年11月做實地查核恐有疏失及參訪印尼帝斯是對康友-KY背書，並非事實，嚴正駁斥對證交所不實指控。證交所執行財報實審相關監理作業，若發現缺失依規定處置予以公告外，並未對外公開查核結果，相關處置皆依營業細則相關規定辦理。

(時報資訊)