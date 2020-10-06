文創設計旅店集團承億文旅聚焦日月潭及高雄2處新飯店籌備，看好空服員過往優質服務訓練、外語能力及危機處理經驗，即日起啟動「空服員轉職專案」大舉招募優秀人才，預計將創造數十個工作機會，為預計明年開業的新飯店做好準備。

2011年創立的承億文旅集團，目前擁有淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等6處據點，並標得日月潭文武廟附屬「景聖樓」旅館經營權、與台壽保簽約高雄總圖BOT案旅館營運，預計分別在明年上半年、下半年開幕迎賓。

隨著新冠肺炎疫情延燒全球，航空業成為「海嘯第一排」受災產業，各家航空公司紛紛減班裁員苦撐，眾多空服員面臨無班可飛窘境，原本人人稱羨的空服業前景堪慮。對此，不少空服員選擇轉職到同樣需要外語能力、高於平常服務水準的旅遊業或金融業。

承億文旅看準空服業優秀人才濟濟，宣布啟動「空服員轉職專案」，預計開出飯店禮賓、儀態訓練師、飯店館長、總管理處高階主管等工作職務，預計將創造數十個工作機會，甚至提倡求職前空服員自薦工作長處、再由集團量身打造職位。

承億文旅創辦人兼董事長戴俊郎表示，集團住房率向來高於市場平均，自國旅報復性復甦後，深感旅遊業服務水準須不斷進步求好。空服員除訓練出察言觀色能力，更擁有良好談吐及應對經驗，部分空服員更具備領導或管理能力，皆是集團將積極獵取的人才。

為讓空服員充分展現自身優勢，承億文旅以核心精神「情熱、創意、美學」號召徵才，不設定制式職稱。品牌長簡巧珊表示，集團保留求職彈性，歡迎將個人優勢及特長寫明在履歷，透過面試量身打造符合企業精神及需求職務，讓空服員轉戰飯店服務業亦可一展長才。

(時報資訊)