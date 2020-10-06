工紙大廠榮成(1909)營運持續好轉，2020年9月合併營收「雙升」登今年高點、稅前獲利亦創今年次高，帶動第三季合併營收及稅前獲利齊登創今年高點，較第二季及去年同期顯著由虧轉盈。展望後市，公司看好第四季旺季營運表現，預期下半年營運將苦盡甘來。

榮成公布9月自結合併營收41.89億元，月增8.48％、年增4.65％，創今年高點。營益率5.95％，優於8月5.15％及去年同期3.73％。歸屬母公司稅前淨利1.23億元、月增22.61％，稅前每股盈餘（EPS）0.1元，雙創今年次高，並較去年同期顯著由虧轉盈。

合計榮成第三季自結合併營收119.14億元，季增23.13％、年增1.02％，創今年高點。營益率5.97％，回升至2年高點。歸屬母公司稅前淨利3.83億元、稅前每股盈餘0.31元，較第二季虧損0.62億元、去年同期虧損1.51億元大幅轉盈，亦創今年高點。

累計榮成前三季自結合併營收285.44億元，雖年減18.44％、降至近4年同期低點，但營益率自2.9％顯著提升至4.28％。歸屬母公司稅前淨利4.09億元、稅前每股盈餘0.34元，較去年同期虧損0.35億元、每股虧損0.03元大幅轉盈。

榮成財務長暨發言人鄒永芳先前法說時指出，新冠肺炎疫情對工紙銷量及價格影響已在上半年結束，隨著兩岸稼動率恢復正常水位，集團營運最壞時期已過、7月起狀況明顯好轉，隨著9月起逐步進入需求旺季，仍看好第四季旺季營運表現，下半年營運可望苦盡甘來。

此外，榮成過去2年半來受中國大陸「禁廢令」衝擊，取得進口廢紙量遠低於玖龍、理文等當地業者，且當地廢紙取得成本居高不下，嚴重侵蝕獲利表現。隨著中國大陸明年起將不再進口國際廢紙，「禁廢令」不利影響進入尾聲，有助榮成明年取得較公平競爭局面。

鄒永芳指出，榮成兩岸4座造紙廠、32座環保站及11座包材廠，尚有2座環保站及2座包材廠籌建中，以一條龍生產布局取得廢紙回收優勢。同時，去年起3年投資約70億元，在彰化二林廠添購年產能20萬噸的造紙機，預計明年1月投產，可望增添新成長動能。

(時報資訊)