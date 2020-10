因應疫情及數位化發展,APUJAN 2021春夏倫敦時裝秀首次以數位影像方式呈現,甫於倫敦時裝周線上推出最新系列「凝視鏡中之花」(Gaze Into The Flowers In The Mirror)後,這場虛擬時裝秀的影片即將登上中華電(2412)MOD,並同時推出獨賣款商品在MOD銷售,此舉將充實MOD內容,以吸引到更多不同的消費族群,進而帶動實質申辦率。

中華電與APUJAN攜手合作,於MOD平台特別開設「APUJAN時尚秀專區」。中華電指出,今年受疫情影響,倫敦時裝週改由線上發佈,APUJAN亦受邀拍攝影片參展,本影片由榮獲第22屆台北電影獎最佳導演獎的張榮吉導演執導,也上架至MOD,開啟台灣串流平台與時尚產業的跨界結合,MOD客戶將能跨國感受全球矚目的倫敦時裝周氛圍,透過影片身歷其境的掌握時裝秀動態。

另外,由於今年的疫情,讓口罩從服飾配角躍居為伸展台主角,全球掀起機能性時尚口罩熱潮,APUJAN與Xpure聯名熱銷的防霾布口罩,此次與MOD合作推出獨賣款,MOD客戶只需掃描電視螢幕上的QR code,即可下單完成購買。

APUJAN創意總監詹朴也表示,此季數位時裝秀與過往相比,除了在不同城市及實體與虛擬的差異讓工作籌備方式不同之外,合作對象我們第一次搭配全台灣在地團隊,從服裝與布料開發製作的紡織工廠、伸展台的模特兒與秀導到秀展拍攝的場地與影片製作團隊。疫情之後回到家鄉籌備,得到了很多很多人的幫助。

(時報資訊)