小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（6日）財經重點。

【1】台幣強升 飆逾９年新高

中秋節連假期間國際美元走弱，新台幣假期過後啟動補漲效應，5日開盤便連過三關到28.8元價位，尾盤央行進場調節暫守29元大關，終場新台幣收在29.02元的逾九年一個月新高，單日升值1.06角。

【2】大立光９月營收 站穩50億

由於蘋果遞延拉貨，股王大立光9月合併營收51.25億元，雖連二個月站穩50億元關卡，但漲勢溫吞，僅呈低個位數的增幅，就連展望10月拉貨動能，大立光也低調表示，可能「與9月差不多」。

【3】房市9月錢潮 六都移轉棟數爆表

疫後資金狂潮襲捲房市，9月房市交易再爆表，六都公布9月建物買賣移轉合計約2.43萬棟，年增逾36％、月增12％，為2016年房地合一稅實施57個月以來的單月新高，全年相當有機會挑戰2014年的32萬棟大關，可望創近七年新高。

【4】中芯禁令生效 聯發科得利 市占衝

中芯禁令正式生效，恐將影響在中芯投片的所有客戶，高通目前在中芯每年下單60萬片8吋晶圓，用以生產電源管理IC，目前就算要轉單，台積電、聯電及世界產能到年底前都已經全滿，短期內高通手機晶片恐怕將因無電源管理IC可搭配，造成出貨量減少。

【5】歐疫情飆 巴黎進入最高警戒

歐洲疫情近日再度升溫，不僅導致法國時尚品牌Kenzo日裔創辦人高田賢三病逝，就連歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也宣布自主隔離。在確診病例持續暴增的情況下，巴黎市政府已宣布進入「最高警戒」。

(中時新聞網)