不菸不酒，一對母子先後罹患鼻咽癌，從醫學上看，若非遺傳基因害的，肯定是家裡哪裡出問題了。51歲張男家住福建，平日沒有菸酒習慣，幾十年來，最大愛好就是每餐吃點醃漬海鮮，沒想到這飲食習慣害了他，3年內連他的母親也中獎了。醫師提醒，若出現頭痛、鼻塞、耳鳴、聽力下降等症狀，一定要及時到醫院就診，否則治療鼻咽癌就遲了。

《浙江城市之聲》報導，7年前，張男因為一次鼻塞、頭痛在當地醫院開了一些藥，當時以為是普通感冒就沒有在意，後來這些症狀一直持續了1年多，他才感覺不對勁，趕緊到寧波大學附屬人民醫院五官科就診，結果被確診為鼻咽癌。

張男確診有點晚了，腫瘤侵犯了顱底骨質，在醫護、親友和病友的鼓勵下，他接受放療和化療等治療，耐心治療3年後，他各項指標穩定，只需每年定期回診檢查。

本以為生活可逐步回到正軌，但不幸再一次降臨他家。2016年初，張男的母親突感右耳聽力下降，伴右耳悶脹不適。他陪母親到同家醫院求診，結果他母親也被診斷出鼻咽癌。

張男心有餘悸表示，「當時我母親出現這些症狀才1個月左右，由於發現得早，治療過程也比較順利，母親目前病情穩定，身體恢復得也不錯」。母子倆相繼罹患鼻咽癌，一度引起了張家人的恐慌，難道鼻咽癌真的會遺傳？

寧波大學附屬人民醫院醫師徐正陽表示，鼻咽癌確實有一定的遺傳性，而且與飲食習慣有一定關連性，像鹹魚這樣的醃漬食品，其中含有亞硝酸鹽，這會增加患鼻咽癌的風險。

徐正陽進一步解釋，鼻咽癌是高發惡性腫瘤之一，好發於40-60歲之間，男性多於女性，好在早期症狀較多，只要早期發現並治療，預後情形比較樂觀。

徐正陽提醒，日常要多留意身體的變化，一旦出現頭痛、鼻塞、耳鳴、聽力下降，甚或鼻涕出血、複視、面麻、頸部淋巴結轉移症狀，都要及時到醫院就診。

(中時新聞網)