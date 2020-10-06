國慶大會將於10日舉行，國慶籌備委員會6日舉行記者會，宣布今年延續前兩年慣例邀請新住民主持。今年來自韓國的魯水晶通過重重選拔後，獲選為今年國慶日大典的主持人，繼2018年越南出身的阮秋姮、2019年土耳其出身藝人吳鳳後，再度在國慶大會台上展現台灣社會族群融合面貌。

魯水晶任2020年國慶大典主持。（魯水晶提供）

記者會上魯水晶首度與三立電視台主播王顯瑜搭檔，介紹國慶日大典特色演出。魯水晶穿著正式的韓服亮相，驚豔全場。她以流利的中文解說，雖略顯緊張卻讓在場許多媒體好奇她的背景。她之前曾受台灣觀光局、高雄市政府等機關活動邀請，擔任中韓翻譯並兼任相關活動主持人，今年初也曾與內政部合作錄製影片，宣傳在台新住民相關議題。

韓星來台指定貼身翻譯

魯水晶在台擁有超過2萬名的韓語學生，她熱愛教職、熟知台灣文化，總與同學們打成一片，深受學生們喜愛。2009年嚮往海外生活來台後，漸漸喜歡台灣的深厚人情，也持續自己熱愛的教學工作，讓更多人認識韓語與韓國文化。她開設自己的韓語教室外，也提供線上遠距教學，讓台灣想學習、韓語的人有機會接觸正統的發音與系統化的教學。

她因外型亮麗，許多精品邀請韓星來台代言時也指定魯水晶任貼身翻譯。魯水晶也在許多韓星來台見面會擔任現場口譯，中天電視台去年播出韓劇《馬成的喜悅》，主演崔振赫受邀來台宣傳並舉行見面會，魯水晶憑藉翻譯專業能力與臨場機智，讓崔振赫輕鬆跨越語言隔閡，活動全程和台下粉絲們開心互動。

《韓國人為什麼偏要坐地板?!看短文搞懂50種韓國文化，打造韓語閱讀力》魯水晶著。（魯水晶提供）

她除了擔任口譯與韓語教學外，也是介紹韓文化的作家，近作《韓國人為什麼偏要坐地板?!看短文搞懂50種韓國文化，打造韓語閱讀力》中，列出她在台灣生活12年中「50個最常被問關於韓國的疑問」等詼諧內容，並親自錄製書中附贈聽發音CD。

(中時 )