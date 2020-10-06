中秋節連假期間國際美元走弱，新台幣假期過後啟動補漲效應，5日開盤便連過三關到28.8元價位，尾盤央行進場調節暫守29元大關，終場新台幣收在29.02元的逾九年一個月新高，單日升值1.06角。

合計新台幣已經連續四個交易日收漲，匯銀主管指出，主要是「出口商大賺美元，9月一直拋也拋不完，10月初還在賣」，加上外資也偏愛相對安全又高現金殖利率的台股，央行29元防線應該守不了多久，近日便可望挑戰前央行總裁彭淮南障礙，即2011年5月5日的28.632元。

匯銀主管指出，基本上新台幣今年以來居於強勢亞幣地位，主因包括台灣疫情控制良好，儘管國際遲遲無法全面開放，但國內早在6月初全面解封後，內需消費支撐經濟表現，尤其中美衝突持續升溫下，轉單效應使出口表現亮眼。

匯銀主管表示，台灣歡度烤肉節，疫情嚴峻的美國爆出連總統川普也確診，雖然情況看來還好，但國際美元應聲走弱，主要亞幣紛紛上揚，新台幣假期後一開盤馬上啟動補漲，一舉闖過29.1元、29.0元、28.9元三關，最高來到28.855元，盤中狂漲2.71角；但央行堅守29元防線態度不變，尾盤仍進場作價阻升，直接收回逾半漲幅。

2020年主要亞幣對美元升貶幅

至於台股5日開高後震盪向下，最後僅小漲32點，新台幣升勢則相對強勁。匯銀主管指出，儘管時序進入月初，但出口商超前部署，年底消費旺季將至，供應鏈重整轉單效應，8月出口已創新高，第四季應是續旺，大量貨款拋出，「新台幣怎麼看都弱不了，就算現在（美元）可能賣不到29元，還是要先跑先贏」，提供新台幣升值動能。

外資仍偏匯入，加上美元低檔整理，主要亞幣走高，包括印尼盾、韓元、星幣、泰銖，升幅均高於新台幣的0.37％。匯銀主管認為，相較於其他亞幣今年以來有升有貶，新台幣則是一路偏強，累計今年來飆升1元又8.6分，升幅達3.74％，大勝避險貨幣的日圓，還有先前一波狂漲的人民幣，二幣別今年來都上漲不到3％，經過一番震盪，新台幣又回到最強亞幣的地位。

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(中時新聞網)