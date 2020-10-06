昌鴻北轉往日本的機率高。(氣象局 颱風路徑潛勢預報)

東北風影響今天北部東部局部雨，中南部日夜溫差大，氣象局表示，昌鴻颱風增強中，強度上看中颱，周四後（8日）北轉接近日本的機率較高，但預測路徑不確定性仍偏高。氣象達人彭啟明也表示，昌鴻直接影響台灣的機會不高，但外圍水氣有可能為國慶連假帶來些水氣，使北部下雨。

氣象局表示，周三、周四（7日、8日）東北風影響，北部、東北部較涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北及東北部有局部雨，東部、東南部零星雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區雷陣雨。

氣象局表示，周五至下周一（9日至12日）北部、東半部持續有陣雨，其他地區多雲，南部午後雷陣雨；國慶連假(9日、10日)北部、東半部有局部較大雨勢發生機率。

昌鴻颱風預測周四前緩慢往西北西，朝琉球群島東方海面移動，之後北轉接近日本的機率較高，彭啟明在臉書指出，昌鴻颱風的路徑逐漸收斂集中，要直接影響台灣的機會並不高，若較接近琉球群島附近，外圍水氣將為國慶連假期間的東北風帶來水氣，讓北部下雨機會增多，但目前來看外圍水氣並不算太多，未來是否會變化，還要再觀察一兩天。

(中時新聞網)