藝人澎恰恰八月召開記者會，宣布積欠2.4億債務宣告破產，日前又再臉書發文：「狀況似乎到完全失控的地步，就連自己也快撐不下去」，看似近況不太妙，如今竟傳出藝人汪建民也捲入這場高利貸風暴，立刻掀起熱議。

根據《自由時報》報導，澎恰恰為了籌措拍電影資金，找上一名吳姓男子可調到1千萬元，據悉是由汪建民從中牽線，雖然汪建民發現有異試圖阻攔澎恰恰，可惜為時已晚被詐走180萬，此外也傳出他除了替汪建民擔保之外，後來財務危機四處借錢，借到最後不好意思用自己名字，竟改口「要幫汪建民借」，此外傳出汪建民身陷高利貸風暴時，澎恰恰也曾出手援助，可見2人金錢往來頗為複雜。

對於被傳出捲入澎恰恰債務黑洞，汪建民則對此事否認到底，強調沒有跟澎恰恰調錢，一切消息都是空穴來風，而澎恰恰聽聞此事則是表示：「對不起，我沒有回應，謝謝」，對此傳聞並未做出直接回應。

日前澎恰恰於臉書發文：「狀況似乎到完全失控的地步，就連自己也快撐不下去」，讓網友相當擔憂其狀況，不過緊接著也強調會做最大努力翻轉一切，似乎是希望外界不用為他過度擔憂。

(中時新聞網)