一對在波蘭唸醫學系的呂姓姊妹花，就讀期間遭一名台籍魏姓同學衝進教室攻擊、辱罵三字經，導致姊姊頭部受傷，返台後怒對魏男求償120萬元，高雄分院審理後，判決魏男賠償7萬1600元定讞。

據「自由時報」報導，這對呂姓姊妹與魏男，同在波蘭蘆布林醫學大學就讀，魏男疑似聽信王姓女友的指控，2018年1月12日中午，衝進教室毆打正在上課的呂姓姊妹，還辱罵三字經，導致姊姊頭部受傷，返台後持對魏男求償醫藥費與精神撫慰金共120萬元。

魏男在法院審理時表示，他的王姓女友屢遭呂姓姊妹言語霸凌，事發當日還聯手毆打女友，他前往教室與呂姓姊妹理論，一時氣憤才會發生拉扯、出言辱罵。

呂姓姊姊回國後，對魏男戶籍所在地的橋頭地院遞狀求償，法官勘驗錄影畫面，認定呂姓姊妹的指控屬實，判決魏男應賠償7萬元撫慰金與1560元醫藥費。

呂姓姊妹無法接受此賠償金額提上訴，高雄高分院合議庭法官認為原審判決並無不當，駁回上訴確定。

(中時新聞網)