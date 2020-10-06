美國聯盟分區系列賽今（6）日開打，首戰太空人隊火力全開，以10比5擊敗運動家隊拔得頭籌，在5戰3勝制分區系列賽先取得1勝。太空人除了打擊優於對手，牛棚投5局無失分更是關鍵；而運動家游擊手西曼（Marcus Semien）6局上失誤，導致被逆轉超前，則是太空人在此役的轉捩點。

比賽在國聯道奇隊主場進行，雙方先發投手太空人隊麥卡勒斯、運動家隊巴西特都壓不住陣腳，各投4局退場，決勝關鍵落在牛棚的穩定度。太空人4名後援投手合力投5局，未被敲安打，送出5K，只有1次四壞球、無失分，表現令人激賞。

打擊方面，比賽前半段運動家敲出3發全壘打，比下2轟的太空人，打完5局取得5比3領先。6局上太空人隊2人出局後，瑞迪克打成游擊滾地球，西曼發生失誤，接下來局勢一發不可收拾；太空人接連擊出4支安打，其中「阿土伯」艾爾圖維的2分打點一壘打是此役勝利打點，太空人總共攻下4分，以7比5逆轉領先。

比賽後半段就全部看太空人表演，7局上柯瑞亞陽春全壘打，此役他5支3猛打賞演出，含雙響炮，共有4分打點進帳，表現最猛。9局上太空人再用3支安打、1次四壞加1支高飛犧牲打攻下2分，運動家大勢已去，終場太空人就以10比5獲勝。

此役太空人擊出16支安打、含3轟，是運動家8安（含3轟）的2倍；不過勝負關鍵是在牛棚和守備。太空人第2任投手泰勒投1局無失分，因隊友發動反攻，比數逆轉超前而拿下勝投；運動家隊溫德肯（J.B. Wendelken）受隊友失誤拖累，後援0.2局丟掉4分非自責分承擔敗投。

(中時 )