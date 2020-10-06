5架雷虎特技小組的AT-3教練機飛越總統府上空。（黃世麒攝）

CH-47SD運輸直升機（右）吊掛巨幅國旗通過總統府前上空，左為UH-60M黑鷹直升機。（黃世麒攝）

兩架CH-47SD運輸直升機吊掛巨幅國旗，與UH-60M黑鷹直升機編隊飛行通過總統府前上空。（黃世麒攝）

國慶空中分列式預演 F-16V飛越總統府上空

雙十國慶將至，國軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD運輸直升機，以及剛完成性能提升的空軍F-16V戰機和雷虎特技小組的AT-3教練機，在6日早上以全兵力預演方式通過總統府凱達格蘭大道上空。

本周六就是國慶日，日前軍機曾一早預演卻驚擾到北市民眾，甚至有人懷疑是「共機來襲」、引 起熱議，因此後來軍方與總統府都有明確公告相關預演時間，今早軍機通過北市上空，沒再引起任何「虛驚」。

(中時 )