國慶空中分列式預演 F-16V飛越總統府上空 08:472020/10/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5架空軍F-16V戰機飛越總統府上空。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5架雷虎特技小組的AT-3教練機飛越總統府上空。（黃世麒攝） CH-47SD運輸直升機（右）吊掛巨幅國旗通過總統府前上空，左為UH-60M黑鷹直升機。（黃世麒攝） 兩架CH-47SD運輸直升機吊掛巨幅國旗，與UH-60M黑鷹直升機編隊飛行通過總統府前上空。（黃世麒攝） 國慶空中分列式預演 F-16V飛越總統府上空 雙十國慶將至，國軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD運輸直升機，以及剛完成性能提升的空軍F-16V戰機和雷虎特技小組的AT-3教練機，在6日早上以全兵力預演方式通過總統府凱達格蘭大道上空。 本周六就是國慶日，日前軍機曾一早預演卻驚擾到北市民眾，甚至有人懷疑是「共機來襲」、引 起熱議，因此後來軍方與總統府都有明確公告相關預演時間，今早軍機通過北市上空，沒再引起任何「虛驚」。 (中時 ) #直升機 #上空 #國慶 #總統府 #凱達格蘭大道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 昌鴻颱風增胖中 最高機率路線曝 國慶2地區有大雨 08:252020/10/06 生活 國慶中捷首開箱 開放市府站讓民眾拍照打卡 11:412020/10/05 生活 國慶檔報佳音 陸影視業拚逆轉勝 04:102020/10/05 焦點新聞 國慶焰火在台南 注意事項看這裡 23:242020/10/05 寶島 昌鴻颱風生成路徑曝光 恐影響國慶連假 08:042020/10/05 生活 國慶反彈行情 看法趨保守 04:102020/10/06 財經要聞 國慶焰火台南主舞台意象出爐 歷來規模最大 14:422020/10/05 生活 「最亮麗中韓口譯」補教名師魯水晶 獲選2020年國慶主持人 08:112020/10/06 娛樂 中秋疏運落幕 交通部應戰國慶連假 18:312020/10/05 生活 百年禮俗重現！馬祖鐵板燒塔節國慶日登場 13:592020/10/05 生活 政治熱門新聞 台海開戰美軍不會幫？專家爆：在國會親耳聽到 - 政治 想念韓國瑜！高雄淺綠工程師後悔罷免：高雄失去進步動力 - 政治 國民黨「台美建交」、「美協防台灣」決議案 立院通過 - 政治 中秋後超慘畫面曝光 網：沒陸客後赤裸裸的台灣價值 - 政治 罷免二階達標將做出對得起台灣的決定？王浩宇答案慘遭吐槽 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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