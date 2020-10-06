美國9月ISM非製造業PMI報57.8，優於預期，且傳出美國總統病情好轉，加上新一輪刺激法案通過的可能性大增，激勵美股四大指數走揚，漲幅介於1.68至3.35%。指標股蘋果、AMD、Nvidia、應材漲逾3%，台積電ADR、聯電ADR漲逾4%。

台股目前在5日線(12,445點)、10日線(12,539點)之上，但未能重返月線(12,638點)之上，最終上漲32.67點，漲幅0.26%，收在12,548.28點，成交金額為1,483.47億元。

台股價漲量平，結構不利盤勢，後市仍需量價得宜，方對盤勢有利。指數需重返月線(約12,638點)附近方能轉強。KD交叉向上，K值低於50，短線反彈格局。

指數上檔月線壓力未能突破，後市若突破才能轉強，資金比重方可調升至6成以上，在此之前操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過5成，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、高殖利率等。

(時報資訊)