櫃檯買賣中心公告109年第4季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等179種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準；發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有131種，較109年第3季新增的公司有：波若威(3163)、力致(3483)、聚積(3527)、曜越(3540)、兆利(3548)、中天(4128)、永昕(4726)、合一(4743)、力麒(5512)、日盛金(5820)、康和證(6016)、萬潤(6187)、茂迪(6244)、迅得(6438)、廣錠(6441)、大樹(6469)、聚和(6509)、長科*(6548)、鈦昇(8027)、廣積(8050)、大田(8924)；減少的公司有：新麥(1580)、南光(1752)、先進光(3362)、熱映(3373)、安勤(3479)、鼎翰(3611)、捷流(4580)、雙美(4728)、亞泰(4974)、杰力(5299)、高技(5439)、中連貨(5604)、朋億(6613)、盛弘(8403)、大地(8437)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：濱川(1569)、新麥(1580)、南光(1752)、杏昌(1788)、藏壽司(2754)、樺晟(3202)、東碩(3272)、加百裕(3323)、先進光(3362)、熱映(3373)、由田(3455)、安勤(3479)、捷流(4580)、雙美(4728)、亞泰(4974)、華星光(4979)、杰力(5299)、高技(5439)、富驊(5465)、德昌(5511)、信音(6126)、岳豐(6220)、驊訊(6237)、普萊德(6263)、大中(6435)、康全電(8089)、翔名(8091)、盛弘(8403)；減少的公司有：波若威(3163)、力致(3483)、聚積(3527)、兆利(3548)、光頡(3624)、德微(3675)、聯合(4129)、東隆興(4401)、前鼎(4908)、振曜(6143)、萬潤(6187)、迅得(6438)、大樹(6469)、聚和(6509)、達爾膚(6523)、加高(8182)、生展(8279)、大田(8924)。

(時報資訊)