陳佩琪出席白色野餐日活動。(取自陳佩琪臉書)

台北市長柯文哲妻子陳佩琪，除了經常在臉書替柯文哲發聲，也常分享家庭生活。 而她在5日晚間則是在臉書PO文，忍不住轟媒體對於她和柯文哲出席2020台北國際白色野餐日下的標題，「是我出門一定就是逆時中，沒別的了，有需要這樣嗎？」

陳佩琪在臉書寫下，3日結束門診後，快速趕回家幫家人準備午餐，之後配合活動簡單打扮一番，再找出世大運戴過的小白帽，還好趕得及下午和先生一起出席白色野餐日活動；但她說，多數媒體都用「2020白色野餐 柯P夫婦全白現身」做標題，不知為何這家媒體要用這個「這回不逆時中！陳佩琪伴柯赴白色野餐日」。

對此，陳佩琪透露，若不是當事人或以當事人的立場，大家看了感覺如何？「我在這則新聞下回了一段話，也寄給電視台的客服部：『跟市長出門活動是義務，我對疫情和世衛信有自己的看法是自己的醫療專業，請問您們下這種標題，是我出門一定就是逆時中，沒別的了，有需要這樣嗎？』」隔天客服部回覆會轉告給同仁，不久後這位「同仁」回覆「謝謝對他們的支持，請以後再多支持他們」。

陳佩琪說，「 先生是現任市長，我是市長牽手，市長還沒卸任前，自認有義務陪同市長出席活動，我是利用自己的假期，花自己的時間，不會收任何車馬費，就是純義務本質。我的本業是醫生，之前的世衛信，到後來的小明爭議，到最近的是否普篩(個人認為要杜絕沒症狀者變成社區感染源，就該如此，因為這病毒五成以上到八成是沒症狀)，我是按自己醫師的專業在說話，或許大家都不認同，PTT也都罵我是沒腦的普篩天后，被罵久了也會怕，所以承諾不再講了， 所有爭議就留給大家認為有資格講的人去講，沒想到後遺症還沒結束...」。

最後，陳佩琪感嘆地說，「PTT上的攻擊，或許就是一些上不了檯面的匿名攻擊，只是檯面上的媒體也有需要下這種標題？我出席活動都是為要逆時中？從這裡我也學到了跟滿意度九成的部長意見不和是多麼嚴重的事，因為跟他意見不合，人家對我的嘲弄似乎也永無止境！」

(中時新聞網)