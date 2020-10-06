國民黨2021年將改選黨主席，據民調顯示，前黨主席朱立倫支持度遙遙領先現任黨主席江啟臣和前高雄市長韓國瑜。不過，國民黨台中市議員羅廷瑋卻認為，看完這民調，他反而認為江啟臣連任機率大增，而且江啟臣和前高雄市長韓國瑜的關係也很密切，若韓最後不參選，韓的支持者有很大機率會挺江連任。

明年國民黨黨主席將進行改選，目前有多位人士都被點名可能投入明年國民黨黨主席的戰局。據《ETtoday新聞雲》調查，目前民眾最支持擔任國民黨黨主席為朱立倫（26.8％），其次為韓國瑜（15.7％）、江啟臣（6.4％）、周錫瑋（4.8％）、馬英九（4.6％）、洪秀柱（3.2％）。

對此，羅廷瑋接受港媒《中評網》採訪時表示，雖然該民調顯示，朱立倫的支持度最高，但他看到這個結果，他反而對江連任抱持樂觀態度。首先，雖然朱立倫支持度高，但是黨內勢力是否會歸位支持朱立倫，還是未定之數，如前黨主席洪秀柱勢力能否認同朱立倫，就令人懷疑。因此，只要江啟臣能整合這些勢力，連任機率就大增。

羅廷瑋接著研判，韓國瑜參選機率低，但是韓國瑜的支持度還是高居第二，顯示韓粉的凝聚力不容小覷。他更強調，外界都忽略一事，江啟臣的前助理鄭照新都還曾任高雄市新聞局長，所以江韓兩人實際上連繫很密。因此，若韓最後不參選，韓的支持者有很大機率會挺江連任。

(中時新聞網)