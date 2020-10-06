64歲澎恰恰2個月前拋出震撼彈，承認因欠債2.4億破產，但他不打算逃避，決定出來面對一切並向債主懇談，後來他拿出房產還了一半債務，其餘的仍在努力中，日前澎恰恰發文透露快撐不住，媒體報導，跟澎恰恰結婚35年的「澎嫂」黃敏寬 也傳出身體出狀況，以不舒服為由婉拒採訪。

澎恰恰先前就傳因拍片欠下不少債務，更有傳言指他被黑道逼債，情緒不穩，當時媒體訪問澎恰恰兒子，他口徑與父親相同，否認到底，但求證澎嫂，她雖也否認，卻脫口希望媒體不要報導這些，全為保護剛接拍了廣告的澎恰恰形象。

今年8月澎恰恰在許效舜等人陪伴下出面開記者會，承認經濟出狀況，許效舜還爆料擔心澎恰恰想不開，力勸他勇敢面對，澎恰恰自責：「是自己笨！天真！浪漫！我覺得一諾千金應該要存在，事實上並沒有」，又問澎嫂心情如何？澎恰恰說：「澎嫂罵是每天罵，沒到離婚地步，但我比較抱歉，她最後就說，你自己想怎樣就怎樣吧，她也無奈了。」

澎嫂後來賣房產替澎恰恰還債，不離不棄陪丈夫度過難關，今《自由時報》報導，澎恰恰先前發文，嘆快撐不住倒下，關心澎嫂目前狀態，她語氣虛弱說：「他的這些事我都不清楚，我現在身體真的很不舒服，我要先休息…」，其他不願多談，令人擔心。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)