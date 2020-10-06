七六人今天為新教頭瑞弗斯舉辦加盟記者會，瑞弗斯神清氣爽的表示，之所以最終會選擇執掌七六人兵符，是因為這裡有這讓他難以拒絕的元素。

瑞弗斯指出，「原本離開快艇之後是打算休息一段時間，但布蘭登(七六人總管)聯繫我，邀請我到費城看看，當我看到球隊中年輕球員的潛力時，讓我再次燃起了雄心壯志。」

外界先前傳出七六人提供瑞弗斯一張5年的執教合約，但這傳聞並沒有獲得證實，然而外界更關心的是瑞弗斯上任後是否會拆掉恩比德和班西蒙斯這對組合？瑞弗斯給了答案，「兩人同時上場時聯手贏得65%的比賽，所以兩人的組合相當合適。」

但班西蒙斯最被人詬病的是投籃時機，對此瑞弗斯替班西蒙斯緩頰，「我和其他人一樣，一點都不擔心他的投籃，因為他證明了自己可以創造進攻機會。」

至於恩比德，里弗斯表示，「我認為喬爾（恩比德）是一個非常具有統治能力的大個子，他真的非常非常優秀。」

瑞弗斯強調，每支球隊都想成為勇士隊，如同他們那樣每個人都能精準投籃。但又有幾隊真的成為勇士隊？所以，七六人並須找到屬於自己的球隊風格。」

(中時 )