桃園有一名24歲女外送員於4日騎車外送時，在蘆竹區新生路時，與要左轉的68歲梁姓駕駛碰撞，肉包鐵的她，當場彈飛至路中央，送醫不治身亡。對此，衛福部桃園醫院創傷科主任謝義山發文籲，「不要因為一點點時間的延誤給他們差評好嗎？不要讓你訂的便當永遠送不到，吃的是血便當。」

據警方表示，該名女外送員於4日上午10時40分左右，騎乘機車直行往新生路往大竹方向，行經新生路口289巷時，當場撞上於路口正要左轉的梁姓小客車，撞擊力道使得她當場彈飛至路中央，意識昏迷送醫，經搶救後仍不治身亡；另梁姓駕駛則意識清晰，僅下巴輕微撕裂傷。

事後警方也為雙方進行抽血檢測，女騎士則無酒精反應；梁姓駕駛酒測值則達0.2，遭依違返共共危險罪送辦，但詳細肇事原因仍待釐清。據悉，該名女外送員平日於寵物店上班，下班兼著做外送賺外快。

醫師悲痛的在臉書發文表示，女外送員遭撞得脾臟破碎，讓他忍不住呼籲，大家別再因一點時間上的延緩，給予他們負評。（圖／翻攝自謝義山臉書）

而女外送員的主治醫師謝義山在臉書也發文表示，「你知道你叫的便當是血便當嗎？是等不到的手搖飲嗎？又一個Uber eat 送貨年輕人搶快車禍不治了。」他難過指出，該名外送員頸椎受傷腦幹嚴重損傷，四肢骨全骨折，最讓他不捨的是，「第一次看到沒有顯影的脾臟（全碎了）嚴重損傷的肝臟。」他呼籲，不要因為一點點時間的延誤，就給他們負評，更不要讓你的便當永遠送不到，吃到血便當；隨後他也希望，外送員能不搶快、平安賺錢。

(中時新聞網)