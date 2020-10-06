陳同佳案再度引起台港官方摩擦。香港明報今日發布社評指出，陳同佳殺人案，關鍵證據全在台灣，陳同佳在港刑滿出獄一年，至今仍未能赴台自首，「台北當局的政治操作成為最大障礙」。

陳同佳來台投案，台港政府各說各話。我方指出，兩地早已就此案建立「聯繫窗口」，還看陳同佳及港府是否負責任，對此，港府反駁，表示所謂「單一聯繫窗口」之說是一面之詞。

明報社評說，蔡英文政府一年前考慮的是選舉連任，現在的政治操作，則是逼港府與台北當局進行「政府對政府」的官方交涉，事件扯上複雜的兩岸角力以至「一個中國」原則。

明報社評稱，陳同佳在港刑滿獲釋，法律上是自由的人，他想赴台灣自首，屬於個人決定，投案事宜理應由陳同佳代表律師與台方磋商，雙方有了共識，再由港府提供一些技術協助，可是台北當局堅持事件要在「政府對政府」層面處理，令人關注台方是否不想從實務層面，簡單解決事情。

明報社評指出，過去台港的司法互助，走的是檯面下的管道，民進黨政府想改變以往台港處理實務事宜的模式，然而任何涉台問題，港府都一定要顧全「一國」，不能接受任何帶有台獨色彩的操作。如果台北當局執意朝這方向走，陳同佳投案之路恐怕還會有很多波折。

(旺報 )