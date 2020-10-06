財信傳媒董事長謝金河昨夜在臉書發文，強調自己精準預測台股上漲外，還舉出3大因素，表示解讀市場跡象，川普會勝選，結語說到：「到目前為止，儘管拜登民調領先，資本市場還沒有嗅出這個味道！」

謝金河表示，川普確診消息讓美國股市期貨盤瞬間暴跌逾500點，國內媒體都認為台股恐難倖免，但昨早台股開盤前他接受媒體詢問，卻預言台股會上漲，果然開高。

他分析川普是走路登上專機到醫院就診，略顯疲憊但狀態還可以，入院後仍在辦公，醫院外也有幫他加油打氣民眾，川普完全主導輿論焦點，看起來染疫也沒有想像中嚴重。比起英國首相強生幾乎要插管、巴西總統柏爾索納羅病懨懨的樣子，川普抵抗力似乎強很多，也許染疫反而對川普有加分效果。

謝金河認為市場上至少有3跡象看好川普而非目前民調仍領先的拜登。他寫到，一是大選前最後1個月全球股市將敏感反應選情，周一美股開盤顯著上揚，是對川普選情正面的表態，而不怎麼支持川普的股神ㄅ菲特，選前也沒表態支持拜登；二是上次大選拉丁裔選民一面倒支持希拉蕊，這次卻改站川普這邊；三是拜登主張加稅讓科技大亨不以為然，如果拜登確定會贏，股市理應提前下跌。

(中時新聞網)