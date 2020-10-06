近來頻傳健保費將調漲，衛福部長陳時中日前出席「2020健保國是會議」時，說完調漲保費就拍拍屁股走人，引來醫界砲火猛烈，不滿一場論壇只剩醫師與專家們互相討論，政府代表卻走光光，怒斥「健保開會模式讓人刷新三觀」。

而對此，前外交官介文汲昨晚在臉書上發文指出，民進黨近來在財政上可以說是問題不斷，除了健保以外，勞保基金恐怕將在2026年破產，勞動部擬推出溯及既往的降低給付率方案，故退休勞工即將加入退休軍公教，被迫接受退休金被砍命運；廢核四造成的2838億損失，台電擬分年攤提，每戶每年增收電費156到228元，連續20到30年，更是讓民眾的荷包大失血。

今年因疫情影響，行政院的紓困計畫已經提到3.0，目前已經提出2100億預算，但卻在立法院審查時被抓到混入了農委辦「炒飯比賽」的776萬預算，及未載明預算科目，後衛福部坦承是編給行政院長「統籌運用」的公務私房錢52.8億元。

介文汲表示，當今政府想花錢或錢不夠花，一方面向人民刮搜，一方面苛扣人民的福利也就算了，這個政府竟還要巧立名目，增列預算，濫用民脂民膏，這不是暴政，什麼是暴政？近年來兩岸關係緊張，還未交鋒，美國即傾銷了我們6000億元武器，若真的開打，6000億元也不過彈指間耗盡，再多的錢也難填戰火的無底洞。

介文汲怒批，民進黨以民主進步為名，但這次全面執政以來，人民荷包未進步，台灣安全未進步，反倒是社會對立升高，人民自由受限，國家前途不明，這樣的執政表現，還有臉繼續以民主進步為名嗎？

(中時新聞網)