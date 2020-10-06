大聯盟正陷入一場長期戰，他們要求法庭撤掉小聯盟球員的集體訴訟，遭美國聯邦法院駁回，也就是這場官司要繼續打了。小聯盟球員在2014年2月控告大聯盟給他們的待遇低於法定基本工資，有些人年收入只有7500至8000美元(當時匯率約台幣25萬)。

今年遭逢新冠疫情，小聯盟賽季取消，他們有160支球隊，球員仍不算失業人口，無法領取救助金。大部分球團照舊給小聯盟球員發薪水，但也裁掉很多員工。運動家老闆一度拒發小聯盟薪水，被輿論罵到臭頭才道歉補發。遊騎兵秋信守、道奇普萊斯(David Price)雖只是球員都自掏腰包救助小聯盟球員。

2018年，美國議會通過「拯救棒球」國會法，其中包含「球員只有在從事棒球相關活動時才計算工時」。對於小聯盟球員，那就是車程、賽前、賽後的時間都不算工作時間，大聯盟球團可以合法壓低他們的薪資。外界質疑「拯救棒球」只是在幫資方省錢而已。

MLB原本的立場是「小聯盟球員只打5個月球季，不適用基本工資法規」，現在總裁曼佛雷德(Rob Manfred)又想出新招，提議主動幫小聯盟球員加薪，然後從160隊大幅縮減至120隊，既可加薪又可幫資方省錢。

(中時新聞網)