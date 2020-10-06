常玉在香港拍場再度「億」鳴驚人！香港蘇富比5日全球直播「現代藝術晚間拍賣」，常玉的《青花盆與菊》以1.87億港元（近7億台幣）天價拍出，他的《蹺腿的裸女》也以1.68億港元（逾6億台幣）成交，登上全場拍賣會成交額TOP2拍品。

《青花盆與菊》曾在2009年上拍，成交價為3,482萬港元，11年間升值逾5倍，投報率驚人。

蘇富比表示，常玉絕大部分瓶花油畫都以兩色點綴背景，《青花盆與菊》是唯一一件畫作大膽選配了對比度強、且富裝飾性的靛藍與桃紅色，襯托起顆顆白菊猶如夜空中閃爍星辰，華麗的嫣紅底部，一方面指向常玉嫻熟的中國民俗工藝，另一方面賦予畫面一種超現實的抽象意趣。

據《常玉油畫全集》第一、二冊所載錄，常玉共創作逾130幅花卉油畫，多以摹寫中國傳統文人畫中常見的梅蘭菊竹，其中以菊花為主題的作品逾50件，與常玉知名的裸女油畫數量相若。

在常玉十大拍賣紀錄中，瓶花作品佔6幅，當中4幅同為菊花主題，其中2幅菊花以破億港元天價落槌，包括今年7月《青花盆中盛開的菊花》以1.9億港元拍出，刷新常玉靜物畫作紀錄。

(工商 )