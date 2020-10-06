繼上周五下挫後，周一美股反彈大漲，投資人看好華府可能通過更多財政激勵措施，以及媒體報導因感染新冠肺炎而進入華特里德醫學中心治療的美國總統川普將於周一稍晚出院。

川普表示他感覺很好，將於下午六時30分離開華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）。 川普上周五晚上即已入院接受治療。

川普的主治醫師康利博士（Sean Conley）周一表示，在過去24小時內，總統的病情「持續改善」，但他也提出警告，川普可能尚未完全脫離險境。康利並表示，周二晚間總統將在白宮施打第五劑、也是最後一劑的抗病毒藥物瑞德西韋。

白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）周一表示，仍有可能與國會就更多新冠紓困措施達成協議，且川普總統將致力於完成協議。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，激勵方案仍懸而未決，協商還在進行…看起來將完成某些進展的可能性越來越大。此外，任何總統情況改善的消息都能減少震盪、干擾與不確定性，這些都會令投資人感到害怕。

樂觀的經濟數據亦為市場帶來提振。周一公布的數據顯示美國9月服務業加速擴張，並升破了新冠疫情爆發前的水準，且新訂單與就業均實現增長。而上周公布的數據則顯示美國9月製造業活動意外放緩。

周一收盤，道瓊工業指數漲465.83點或1.68%，為28,148.64點。標普500指數漲60.16點或1.8%，為3,408.6點。那斯達克指數漲257.47點或2.32%，為11,332.49點。

標普500指數11大類股全面收高，能源股大漲2.92%，漲幅最大；科技股與健康照護股亦表現強勁，漲幅均超過2%。

Regeneron PharmPharmticals大漲7.1%，此前川普的主治醫生證實川普接受該公司研發的實驗性新冠抗體療法。

(時報資訊)