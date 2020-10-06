美股消息面：

1.美國9月Markit服務業採購經理人指數（PMI）終值為54.6，與初值一致。綜合PMI終值為54.3，略低於初值54.4。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，9月非製造業指數為57.8，高於8月的56.9與市場預期的56.3。其中，9月新訂單分項指數為61.5，高於8月的56.8，惟未交貨訂單與出口訂單雙雙下滑。9月非製造業就業分項指數為51.8，高於8月的47.9。

3.美元匯率走軟，周一紐約12月期金收漲12.5美元或0.7%，為每盎司1920.1美元，創9月18日以來新高。

4.受川普即將出院及挪威油田工人罷工的消息激勵，周一紐約期油飆漲2.17美元或5.9%，為每桶39.22美元。倫敦布蘭特期油收漲2.02美元或5.1%，為每桶41.29美元。

5.美國國會通過新一輪新冠紓困方案的可能性升溫，以及美國總統川普病情改善，使市場避險情緒降溫，周一美元走低，尾盤美元指數下跌0.32%。

(時報資訊)