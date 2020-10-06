越南近幾年來企業獲利成長，經濟長期看好，據統計從2015年至2019年，越南企業每股盈餘的複合成長率逼近10%，意味其成長動能強勁。從今年初到9月15日，越南貿易順差擴增至144.6億美元，創下歷史新高，且主要以手機、電腦、電子產品零件組為主。由於疫情期間提倡遠端工作，對於電子產品的需求激增，而近年來電子產品已成為越南出口主力，使越南意外發了一次災難財。

根據亞洲開發銀行9月最新報告，今年是亞洲新興經濟體面臨60年來首次衰退，但越南卻是東南亞主要經濟體中，少見經濟依舊維持擴張的，預估經濟成長率約1.8%。報告稱越南與類似的經濟體相較，「展現堅強韌性，且中長期經濟展望正向」。

中信投信國際投資科主管葉松炫表示，全球央行為了救經濟，紛紛降息，但越南由於防疫有成，經濟仍維持正成長，因此未展開大幅降息動作，利率至今仍維持相對高檔。根據越媒報導，越南多數中小銀行一年期定存利率仍有8%左右，而過去5年來平均股利率在10%以上的股票約有80檔左右，受惠基本面經濟復甦，今年越股的股利仍值得期待。對照金融時報報導，全球股利在今年第二季萎縮超過五分之一，減少一千多億美元，更彰顯越股的吸引力。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，受7月底爆發的第二波疫情影響，越南8月總體經濟數據略受影響，民生消費、採購經理人指數都較前月下滑，但作為越南經濟命脈的貿易數據，例如貿易順差，仍不斷刷新紀錄。

(時報資訊)