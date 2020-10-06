根據台北自來水事業處統計，台北市去年每人每日生活用水量相較2014年，由333公升降至332公升，為全國唯一下降的城市，近年明顯的經濟成長、旅遊發展與氣候暖化下，更顯現節水成效。
生活用水量包含家庭、商業與機關學校的用水，北水處近年持續從家庭、社區、學校與社會等4方面推廣節水，並針對不同屬性提供量身打造之節水服務。
北水處指出，包括推動家戶節水到府服務，至去年底已執行2萬1647件，累計節水約88.1萬噸；推動府屬機關學校節水計畫，去年較前年節水率達4.5％，為加強服務效能，並積極優化節水資訊系統平台。
另推動北市大用水戶節水輔導，免費安裝智慧水表並建置智慧水管家系統協助自主管理，至去年底完成2811戶、輔導改善637案，預防性節水量約258萬噸。
北水處表示，經努力後，去年相對2014年而言，家庭與機關學校用水總量分別下降2.3％與17.2％，商業用水總量成長3.5％，但每人每日生活用水量仍下降1公升。
北水處補充說明，各縣市每人每日生活用水量指標，是依水利署公式全年平均每日的家庭、商業及機關學校用水的合計數除以各縣市設籍人口數乘上100％，無法反映地下水井等自取用水、流動人口與無自來水地區人數等因素，導致北市節水成效被忽略。
目前世界城市數據委員會（WCCD）採每人每日家庭用水量為節水衡量基準，北水處今年已商請中華民國自來水協會召開指標討論會議，另函請天下雜誌評比指標改為每人每日家庭用水量，同時考量城鄉差距建議檢視縣市年度節水變化量。
(中時 )
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