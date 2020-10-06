謝忻去年7月與「浩角翔起」已婚成員阿翔爆不倫戀，事情曝光後兩人道歉並停工反省，然謝忻的復出之路比阿翔艱難漫長，加上疫情影響，一度到咖啡廳打工，同時接外景跟直播，日前則宣布重拾老師身分，坦言經歷風波加上擔心經濟狀況，身心崩潰求助身心科。

自從「棄忻保翔」失去《綜藝大集合》主持棒後，謝忻沒了固定的工作收入，據《鏡週刊》報導，她9月時跟莊敬高職音樂科的學生一起登上國家音樂廳表演長笛，成了回歸教職的契機，因為她的大提琴老師正是莊敬現任副校長，遂邀請她來當音樂老師，她沒考慮多久就答應。

目前謝忻是兼任老師，採一對一教學，一個禮拜只有2堂課，目前暫定會待1整年，謝忻也覺得當老師能複習過去所學，事實上她是英國倫敦大學金匠學院音樂系碩士畢業，主修鋼琴，當年學成回到台灣，就有很多學校邀她當音樂老師，曾在二信中學等學校，擔當1年半左右教職。

至於是否以後是否就此脫離演藝圈？謝忻則強調沒有不當藝人，最近還去試鏡，有個電影女二的角色正在嘗試爭取，而教音樂是找回專長跟人生熱情，她也坦言過去1年曾陷入情緒低潮，身心崩潰到沒辦法睡覺，看了身心科尋求藥物幫助入眠，如今靠工作、戶外運動來調適，加上重新當老師，失眠症已慢慢緩解，是一年來難得安穩的時期。

(中時新聞網)